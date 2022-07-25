Дальневосточный банк сообщил о закрытии дополнительного офиса в пгт. Ноглики

АО «Дальневосточный банк»сообщио о том, что 19 августа 2022 года — последний рабочий день дополнительного офиса 33, расположенного по адресу: 694450, пгт. Ноглики, ул. Депутатская, 49.

– Обслуживание клиентов дополнительного офиса 33 будет осуществляться в дополнительном офисе 32 по адресу: 694490, г. Оха, ул. Дзержинского, 41, – говорится в сообщении банка.

По всем вопросам обслуживания просим обращаться:

до 16:00 часов 19 августа 2022 года (включительно) — в дополнительный офис 33 по адресу: 694450, пгт. Ноглики, ул. Депутатская, 49; телефон: +7(42444)9-18-58.

с 16:00 часов 19 августа 2022 года — в дополнительный офис 32 по адресу: 694490, г. Оха, ул. Дзержинского, 41; телефон: +7(42437)3-55-59, 5-02-86.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе «Офисы и банкоматы».

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).