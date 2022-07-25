Глава Росприроднадзора вошла в состав попечительского совета Фонда Экология Россельхозбанка

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова вошла в попечительский совет Фонда «Экология», созданного Россельхозбанком для поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды.

«Для меня большая честь войти в попечительский совет Фонда «Экология», призванного объединить средства и усилия, нацеленные на формирование экономики осознанного потребления и бережного отношения к природе. Экология стала делом каждого, и мы наблюдаем консолидацию всех уровней – власти, общественности и бизнеса, - отметила Светлана Радионова. - В целом, хотелось бы, чтобы фонд реализовывал проекты масштабные, действенные и значимые для людей, для всех, кто у нас заинтересован в чистой экологии, в чистой природе».

«Мы рады, что руководитель Росприроднадзора присоединилась к нашей экологической инициативе. С помощью фонда «Экология» Россельхозбанк продвигает устойчивое развитие АПК и заботу об окружающей среде. Мы будем выдавать гранты на проекты по защите окружающей среды, проводить обучение. Это должно повысить вовлеченность компаний в вопросы бережного отношения к природе», - отметил Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

Деятельность Фонда «Экология» направлена на реализацию инициатив, связанных с улучшением состояния почвы, воздуха, воды и природных ресурсов, а также на продвижение среди населения принципов рационального и бережного использования ресурсов. Участие главы Росприроднадзора в деятельности Фонда будет содействовать реализации проектов, направленных на улучшение экологического состояния ресурсов сельхозназначения за счет экспертной оценки и мониторинга природных ресурсов.

В рамках реализации совместной деятельности, направленной на продвижение принципов устойчивого развития (ESG), стороны проведут ряд мероприятий. В частности, оценят объемы присутствия экологически чистых продуктов на рынке, проверят состояние природных ресурсов и составят специальные рейтинги регионов и компаний на соответствие принципам и стандартам ESG.

Отдельное внимание в рамках реализации совместных мероприятий Россельхозбанк и Росприроднадзор отводят проекту «Честный знак» - национальной системы маркировки для проверки подлинности и качества продукции, которая продается на территории России. Стороны обозначили намерения в части проработки расширенных стандартов маркировки экологически чистой продукции, включающие соответствие производства и упаковки экологическим стандартам. Таким образом, сделан важный шаг в направлении качественной утилизации отходов производства и потребления.

В планах сторон также оценка экологических рисков при принятии решения о кредитовании и включении такой оценки в перечень критериев, влияющих на предоставление заемщикам финансирования.