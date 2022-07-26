Россияне до 25 лет стали чаще копить в Сбере при помощи страхования

В I полугодии 2022 года клиенты дочерней компании Сбера СберСтрахование жизни оформили свыше 70 тыс. полисов накопительного страхования жизни (НСЖ). Активнее других стали копить при помощи страхования зумеры и миллениалы[1]. Средняя сумма накоплений по всем возрастным группам увеличилась до 1,8 млн рублей.

За январь–июнь 2022 года зумеры и миллениалы оформили соответственно в 1,7 и 1,1 раз больше полисов НСЖ, чем за аналогичный период прошлого года. Этот финансовый инструмент в 2022 году по-прежнему чаще предпочитают женщины: в 75% случаев. Активнее остальных договоры накопительного страхования оформляли жители Московского региона (30,5% от общего количества договоров), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (4,8%), Самарской области (2,8%) и Пермского края (2,6%).

Самой популярной в 2022 году остаётся программа НСЖ «Семейный актив»: на неё пришлось 68% от общего количества договоров. С помощью такого полиса можно распорядиться финансами для поддержки близких в будущем, передать капитал детям к определённому возрасту, при этом пользоваться страховой защитой на период действия договора.

В 2022 году почти треть (27%) договоров заключили по программе НСЖ «Билет в будущее». Полис позволяет сформировать капитал для оплаты образования или передачи по наследству, получать страховую защиту взрослому и ребёнку, а также предлагает защиту от потери работы и возможность возместить медицинские расходы.

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» СберБанка:

«Современный мир приучает нас к новым скоростям, а события вне зоны нашего контроля все чаще напрямую влияют на повседневную жизнь. Неудивительно, что растёт интерес к программам накопительного страхования жизни, которые дают возможность формировать денежный резерв и одновременно защищают от непредвиденных обстоятельств. В 2022 году клиенты хотят копить дольше и больше: средняя сумма накоплений выросла почти на 500 тыс. рублей — до 1,78 млн рублей, почти каждый второй (40%) заключил договор на срок от 10 лет. Мы продолжаем обновлять линейку НСЖ, чтобы клиент мог выбирать актуальные для себя страховые риски. Так, например, в этом году СберСтрахование жизни дополнила программу "Билет в будущее" защитой от потери работы и возможностью возмещения медицинских расходов. Оформить полис накопительного страхования жизни можно в любом отделении СберБанка или в СберБанк Онлайн».

В 2022 году 40% клиентов планируют формировать накопления в течение 5 лет, столько же делают выбор в пользу более долгосрочных стратегий — на 10–15 лет.