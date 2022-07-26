Почти 1 млрд рублей потратят на обновление общественного транспорта в Улан-Удэ

ВЭБ.РФ и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали кредитные соглашения в рамках реализации проекта по обновлению городского общественного транспорта в городе Улан-Удэ.

Кредитные средства ВЭБ.РФ на общую сумму 978 млн рублей, предоставленные ГТЛК, будут направлены на приобретение крупной партии автобусов отечественных производителей для развития городского пассажирского транспорта в Улан-Удэ. Всего до конца 2022 года городским перевозчикам столицы Бурятии будет поставлено в лизинг 65 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04 (производитель – ООО "Павловский автобусный завод") и 59 автобусов большого класса VOLGABUS 5270 (компания «Volgabus»).

Глава Бурятии Алексей Цыденов:

«Ранее Минтранс России одобрил нашу заявку на закупку автобусов, это стало первым шагом в пополнении городского автопарка. Сегодня подписано соглашение о выделение денежных средств, автобусы планируется закупить по льготной ставке до конца этого года. Планомерно идем не только к обновлению, но и к пополнению автобусов городского общественного транспорта, понимаем, что город растет, увеличивается население, строятся новые кварталы, нужен комфортный и вместительный транспорт».

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов:

«Инвестиции в повышение качества жизни людей в городах – одно из приоритетных направлений для государственной корпорации развития. При поддержке ВЭБ.РФ уже реализованы проекты по модернизации общественного транспорта в 15 городах. Эти проекты получают высокую оценку местных жителей, ощутивших на себе новое качество пассажирских перевозок. Наше сотрудничество с ГТЛК и Республикой Бурятия позволит обеспечить комфорт и безопасность передвижения в городе Улан-Удэ, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также выйти на устойчивую финансово-экономическую модель функционирования общественного транспорта».

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих:

«Уверен, сотрудничество ГТЛК и ВЭБ.РФ при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации позволит расширить возможности поддержки регионов и будет стимулировать реализацию проектов комплексной модернизации городского пассажирского транспорта, направленных на повышение качества жизни в российских городах. ГТЛК уже инвестировала в пассажирский транспорт в регионах страны 66,5 млрд рублей. Мы продолжим содействовать модернизации и расширению городских парков и обеспечивать загрузку производственных мощностей российских машиностроительных предприятий».

Новые автобусы предназначены для комфортного и легкого передвижения по городу. Уютные и просторные, вмещают в себя в зависимости от модели от 50 до 100 человек. Замена старых автобусов на современные даст возможность жителям и гостям с большим комфортом передвигаться по городу, они также будут удобны и для проезда маломобильных пассажиров, предусмотрен тариф для льготников. Важным социальным эффектом станет и сокращение на 50 процентов количества ДТП, а замена старых автобусов на новые VOLGABUS позволит снизить выбросы вредных веществ от общественного транспорта на 25 процентов.

Благодаря проекту в столице Бурятии будет создано более 400 новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджет оцениваются в 1,2 млрд рублей к 2028 году, также в числе экономических эффектов - вывод из «серой» зоны платежей. Предполагается, что уже через пять лет перевозчик выйдет на 100% окупаемость, перевозка пассажиров перестанет требовать дополнительной поддержки региона (например, в 2021 году региональная субсидия составила 163 млн рублей)».

Поставка автобусов VOLGABUS 5270 реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По оценке экспертов, износ парка общественного транспорта Улан-Удэ требует принятия мер – более 50 процентов муниципальных автобусов старше 15 лет, средний возраст автобусов частных перевозчиков - 10,5 лет.