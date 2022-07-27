С начала июля количество счетов в китайских юанях в Реалист Банке увеличилось на 46%

Согласно статистике, в Реалист Банке с начала июля текущего года на 46 % увеличилось количество счетов в китайских юанях. При этом сумма остатков по счетам в юанях за данный период выросла в 2,5 раза.

Заместитель Председателя Правления Реалист Банка Андрей Казаков комментирует:

«Переориентация на Восток, активное наращивание взаимодействия с Китаем является сейчас одним из приоритетов для всего российского бизнеса. В связи с этим для наших клиентов-участников ВЭД, число которых постоянно растет, очень важным является обеспечение быстрых и бесперебойных платежей в юанях. Реалист Банк обладает современной платежной инфраструктурой для расчетов с китайскими контрагентами, имея прямой корреспондентский счет в китайском банке, и предлагает клиентам широкие возможности, включая выгодный курс конвертации, прямые котировки рубль/юань и высокую скорость совершения операций».