Половина россиян ставит себе диагноз по поиску симптомов в интернете

Жители России привыкли консультироваться по вопросам здоровья не только с врачом, но и с интернетом, выяснили СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» в ходе репрезентативного опроса совершеннолетних россиян. Более половины респондентов, 54%, «гуглят» симптомы своего заболевания в поиске верного диагноза. 47% опрошенных признались, что хотя бы раз пытались самостоятельно поставить себе медицинский диагноз – с помощью интернета или медицинских книг. И лишь 21% респондентов полностью доверяют врачам.

Только 11% россиян регулярно наблюдаются у врача. 20% респондентов ходят к врачу только при сильной боли, 17% – в случае, когда «само не проходит» дольше месяца, 10% – когда не помогают советы близких/фармацевтов/интернета, а 5% вовсе к ним не обращаются.

Привычка самостоятельно ставить диагноз с помощью интернета и редкое посещение медицинских учреждений россиянами может быть связано с нехваткой времени ходить в поликлинику, боязнью посещать врачей и надеждой на наше русское «авось». Такие причины озвучила почти треть респондентов (30%). Кроме этого, 6% опрошенных заявили, что они больше верят народной или нетрадиционной медицине, а 2%, что доверяют только самостоятельно найденным в интернете диагнозам. При этом 20% россиян предпочитают самостоятельно изучать поставленный диагноз даже при наличии доверия к докторам, а 26% стараются получить как минимум второе мнение.

Популярностью пользуется альтернативная медицина: 72% опрошенных не ограничиваются доказательной. 26% респондентов параллельно с прописанными врачом средствами применяют народные, 12% избегают таблеток и предпочитают народную медицину, 8% выбирают гомеопатию, 5% - китайскую/аюрведу/другие древние учения, 3% обращаются к целителям, а 3% и вовсе предпочитают лечить эмоциональное состояние, чтобы выздороветь физически.

«С развитием Интернета россияне стали искать информацию, в первую очередь, именно онлайн. Естественно, большой пласт запросов связан с самым ценным, что есть у человека, — его здоровьем. У этой тенденции много положительных сторон: люди сегодня имеют больше доступа к информации, они перестали ограничиваться одним врачебным мнением. Но нужно понимать, что не все эксперты в интернете – компетентные и проверенные, а информация достоверна и научно обоснована. Поэтому в случае недомогания обязательно нужно проконсультироваться с врачом в медицинском учреждении», – отмечает Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь».

«Точный диагноз, поставленный компетентным врачом, очень важен для дальнейшего успешного выздоровления. Самолечение может усугубить ситуацию, особенно в том случае, если человек начал следовать рекомендациям в интернете, за которые никто не несет ответственности. Наша многолетняя практика показывает, что своевременное обращение к врачу в большинстве случаев помогает справиться даже с тяжелыми болезнями, а вот самолечение в большинстве своем наносит большой вред. Если нет возможности сходить на очный прием, помогут телемедицинские сервисы, когда можно позвонить врачу в любой удобный момент и проконсультироваться с ним. Если человека не устроило качество консультации с одним врачом, он может обратиться к другому для перепроверки. Такая опция «второе мнение» входит в полис телемедицины», — говорит Ольга Купцова, замдиректора Департамента андеррайтинга и методологии ДМС «Росгосстраха».