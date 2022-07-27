Клиенты СберСтрахования могут оформить полис по защите банковских карт и счетов для родственников

Клиенты дочерней компании Сбера СберСтрахование теперь могут оформить страховой полис по защите банковских карт и счетов для третьих лиц. Для покупки полиса необходимо знать только ФИО и дату рождения человека, для которого приобретается страховка, рассказали в банке.

Согласно программе, на весь период страхования защитой обеспечены все карты и счета клиента Сбера, в том числе оформленные после покупки страхового полиса. Страховое покрытие — от 60 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от выбора клиента. Программа предусматривает защиту от несанкционированного списания денежных средств, а также кражи наличных.

Оформить полис по защите банковских карт и счетов для третьих лиц можно в рамках программы «Защита на любой случай» в любом офисе Сбера.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Сбер постоянно работает над улучшением сервисов, адаптируя их под клиентские запросы и потребности. Мы решили сделать доступной опцию по оформлению страховой программы по защите банковских карт и счетов для третьих лиц. Это прекрасная возможность позаботиться о родственниках старшего поколения, которые наиболее подвержены рискам социальной инженерии».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Оформление страховки для 3-х лиц — новая опция для страхового рынка. Особенно эта возможность важна для тех, кто хочет позаботиться о своих родственниках старшего поколения, у которых есть банковские карты. Именно эта группа наиболее подвержена рискам социальной инженерии. Чтобы оформить страховку, больше не нужно вести их в офис и помогать с процедурой. Вы можете сделать это самостоятельно, тем самым позаботившись о материальном благополучии своих близких».

По программе «Защита на любой случай» по одному полису можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать ту комбинацию этих рисков, которая актуальна для каждого конкретного клиента.

Таким образом, клиенты самостоятельно выбирают наполнение полиса, включая только те риски, которые для них наиболее актуальны. Это не просто удобно, но и выгодно: при выборе двух рисков клиентам предоставляется выгода 10%, трёх —15%. Если у клиента есть подписка СберПрайм, он получит дополнительную выгоду 10%, и тогда совокупная выгода может достичь 25%.