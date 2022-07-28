Рост цен приостановился, но не навсегда – эксперт о ценах на жилье

Рост цен на рынке новостроек прекратился, на вторичном рынке фиксируется снижение реальных цен сделок, пишут аналитики. Что это означает? Смену растущего тренда, который господствовал на рынке несколько лет? Сдутие пузыря? Наталья Зверева, заместитель генерального директора АО «Восток Центр Иркутск», уверена, что цены на вторичное жилье будут ниже первичного рынка вовсе не из-за кризиса. На Байкальском саммите РГУД она прокомментировала для SIA.RU ситуацию с ценами и привела аргументы, почему к концу года ситуация может измениться.

Наталья Зверева, заместитель генерального директора АО «Восток Центр Иркутск».

Фото: Андрей Фёдоров.

Комфортное всегда дороже

– C аналитиками, конечно, очень сложно спорить. Но хочу отметить, что вторичка начала стагнировать раньше, этот процесс запустился не сейчас, не в кризис. Вспомните еще 10-12 лет назад вторичка всегда была дороже первички, потом они сравнялись в цене, а сейчас произошел обратный процесс – новые квартиры стоят дороже. Почему? Потому что всем нам хочется жить в комфортном жилье. Сейчас новостройки – это жильё другого уровня. Это первый аргумент – почему первичка растёт, а вторичка падает.

Ипотека на новое дешевле

– Кроме того, вторичка падает из-за ипотеки. Государство отрегулировало рынок ипотечных ставок так, что ставки для новостроек меньше. Что выгоднее: купить квартиру под 11% на вторичном рынке? Либо под 7% или под 5,7% на первичном? – рассуждает Наталья. – Покупатель научился считать и оценивать свои риски и финансовые возможности. Приятнее купить новую квартиру, съездить в отпуск, чем все время платить за старую и чинить трубы.

Фото: Андрей Фёдоров.

К концу года ситуация изменится

Учитывая набирающую обороты инфляцию и ситуацию, в которой сегодня находится весь мир и Россия особенно, в дальнейшем новостройки не смогут оставаться в той ценовой категории, в которой находятся сейчас, уверена Наталья Зверева.

– Да, сейчас рост цен приостановился, многие строительные компании взяли паузу, потому что рынок очень нестабильный и волатильный. C одной стороны, многие покупатели все ещё ждут продолжения снижения ипотечной ставки, хотя в принципе, мы уже сейчас вышли на докризисные уровни, которые были в феврале. Это более чем рыночные ставки для России. C другой стороны, к осени-зиме мы в любом случае ждём, что инфляция дойдёт до того уровня, когда это скажется на себестоимости проектов. А если себестоимость начнёт расти, то и цена продажи новостроек точно также будет расти.

Фото: Андрей Фёдоров.

А есть ли альтернатива?

Многие сейчас говорят, что рынок начнёт снижаться, потому что нет продаж. Это не совсем верно, считает Наталья Зверева.

– Ведь если здраво рассуждать, то недвижимость – пожалуй, единственный инструмент, куда сейчас в принципе можно вложить деньги. Если купить валюту, что с ней делать дальше, учитывая все риски? Золото? Тоже не всем понятно. Акции – крайне ненадёжная история, если ты не занимался ими до этого, то, наверное, сейчас полноценно туда вкладываются ещё более рискованно. А недвижимость всегда была, есть и будет крайне надёжным инструментом. Мы для себя видим некую стабилизацию рынка с точки зрения продаж к осени, а далее – безусловный рост себестоимости, отсюда и рост цены.

Менталитет быстро не изменишь

Рассуждая про инвестиции в недвижимость, многие сравнивают тот факт, что сейчас ипотечный платёж намного выше арендного, что делает сомнительными инвестиции в недвижимость. Но Наталья Зверева не поддержала и этот аргумент.

– Для российского менталитета все ещё приоритетным является собственное жилье. В европейских странах недвижимость мало кто покупает, но в России это всегда элемент стабильности, успеха. Такой менталитет быстро не изменишь. Почему ипотечный платеж стал выше? Потому что новые проекты стали лучше, поэтому и дороже. Сейчас никто из застройщиков не хочет удешевлять свои проекты, откатываться на 10 лет назад, отрасль в принципе выросла. Дома, которые строились 10 лет назад, и то, что мы делаем сейчас, это две большие разницы, – резюмировала Наталья Зверева.