Сотрудники ИНК приняли участие в Дне донора и сдали 30 литров крови

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) приняли участие в Дне донора. К акции присоединились 72 работника, из них 24 человека сдали кровь впервые.

Всего было сдано более 30 литров крови. Как отметила директор департамента охраны здоровья ИНК Оксана Карцева, данная помощь очень важна для пациентов. В России донорами являются 2% населения, но для того, чтобы обеспечить достаточный запас крови, необходимо участие хотя бы 4%.

В этом году в акции участвовала генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых. Она сдала кровь и вручила грамоты пятерым присутствующим сотрудникам, заслужившим звание «Почетный донор».

– Благодарю коллег за желание бескорыстно помогать другим, в буквальном смысле отдавая частичку самого себя. Вы приходите на помощь в критической ситуации, когда речь идет о человеческой жизни. Пусть ваша доброта вернется сторицей, а здоровье будет крепким долгие годы, – поздравила Марина Седых.

С 2017 года в компании регулярно проходят Дни донора. Кроме того, сотрудники являются и донорами костного мозга. В этом году двух сотрудников ИНК наградили медалями «За содействие донорскому движению» федерального медико-биологического агентства.