Дневная заболеваемость коронавирусом в Иркутской области увеличилась до 190 случаев

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В Иркутской области из-за роста заболеваемости ковидом вновь рекомендовано носить маски в медучреждениях
28 июля 2022
Общее число больных с начала пандемии – 298 369.
Наибольшее число больных в Иркутске (+85), второе место за Ангарском (+31), третье за Братском (+15), четвертое за Иркутским районом (+13), пятое делят Усолье-Сибирское и Слюдянский район (+8). Прирост в остальных населенных пунктах не превышает 5 случаев за сутки.
В медучреждениях региона остаются 283 пациента, выздоровел за сутки 61 человек, зафиксирован один летальный случай от инфекции.