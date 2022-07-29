Дневная заболеваемость коронавирусом в Иркутской области увеличилась до 190 случаев

Общее число больных с начала пандемии – 298 369.

Наибольшее число больных в Иркутске (+85), второе место за Ангарском (+31), третье за Братском (+15), четвертое за Иркутским районом (+13), пятое делят Усолье-Сибирское и Слюдянский район (+8). Прирост в остальных населенных пунктах не превышает 5 случаев за сутки.

В медучреждениях региона остаются 283 пациента, выздоровел за сутки 61 человек, зафиксирован один летальный случай от инфекции.