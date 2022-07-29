Рубль продолжает падение

Доллар в пятницу приблизился к отметке 62, однако немного не дойдя до этого уровня, потом откатился к 61,4 руб. Налоговый период прошел, средства экспортеров под перечисление акционерам дивидендов уже конвертированы, рублевые ставки снизились, а значит этих факторов поддержки рубля уже нет, отмечают эксперты БКС.

Рынок ждёт решений Минфина по ранее сделанным заявлениям о проработке нового бюджетного правила, возможным интервенциям в валютах дружественных стран.

– Торговые обороты по паре юань/рубль остаются высокие. Сегодня курс в моменте выходил в район 9,3, к максимуму последних трех недель, – отмечают эксперты.

По их мнению, если удастся закрепиться выше 9,5–10, ориентиры технически будут смещаться вплоть до 12 по CNY/RUB.



Гонконгский доллар остается на уровне закрытия предыдущей сессии в паре с рублем, на отметке 8,15.