Количество приезжающих в гостиницы Иркутской области иностранцев за год сократилось на 71%

Иркутскстат подсчитал, какое количество иностранцев посещало гостиницы и турбазы Приангарья в 2021 году – это число в сравнении с 2020-м снизилось на 71%, следует из данных организации.

В гостиницах, санатория, турбазах и прочих коллективных средствах размещения останавливались 17,5 тысячи приезжих из-за рубежа, 19,3% – граждане Узбекистана, 10,6% – Китая, 10,1% – Киргизии, 7,2% – Белоруссии, 6,8% – Таджикистана, 5,6% – Германии, 4,5% – Казахстана, 3,1% – Франции, 1,6% – граждане США.

Всего в 2021 году в организациях гостиничного типа Иркутской области было размещено 878,4 тыс. человек. По сравнению с предыдущим годом общая численность размещенных лиц увеличилась на 31%, в частности, россиян – на 35%.