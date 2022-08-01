В Альфа-Банке запустили канал прямого взаимодействия с банком — Alfa API

Финансовые сервисы теперь можно получать за пределами банка – у финтех-партнеров, маркетплейсов, облачных сервисов и других компаний.

Благодаря удобному способу обмена данными с банком, внешние партнеры могут значительно улучшить клиентский опыт, например, проводить верификацию клиентов, предоставлять финансовые сервисы, такие как кредиты или покупки в рассрочку, а также автоматизировать рутинные операции. Среди них: обновления информации по счетам клиента, управление платежными картами и многое другое.

В Alfa API уже реализовали автоматизацию обмена данными между банком и партнерами и улучшили клиентский опыт. Например, при подключении Alfa API к облачной бухгалтерии, автоматизируется процесс получения и загрузки выписки по счетам в сервис. Все безопасно – данные передаются по защищённому каналу (в соответствии с мировыми индустриальными форматами передачи пользовательских данных).

Банковская процедура KYC (обязательная проверка персональных данных клиента) теперь стала доступна любому партнеру Альфа-Банка благодаря Alfa ID. На партнёрских ресурсах клиенты получают верифицированную учетную запись, а партнеры – расширенный профиль клиента, который позволяет ему упростить и ускорить процесс покупки. Верификация также помогает минимизировать фрод, и к партнерам не попадут фейковые почты, телефоны или неактуальные данные.

Чтобы войти в личный кабинет партнера и сделать заказ, покупатель просто нажимает кнопку «Войти по Alfa ID» и разрешает банку передать необходимые данные партнеру. Всего пара кликов и готово – это намного быстрее, чем вводить данные вручную. И не нужно придумывать отдельный логин и пароль.

Совсем скоро будет доступен Alfa ID для физлиц, а также в банке объединят учетные записи. Если один пользователь одновременно клиент банка как юридическое и физическое лицо, то он сможет входить по единой учетной записи в банковские и партнерские сервисы. Единая аутентификация значительно упростит вход в любой сервис.

«Мы только запустили Alfa API, а функциональные возможности и количество партнёрских интеграций постоянно растут. Мы планируем развивать и выводить в канал API самые востребованные сервисы банка. Мы делаем все, чтобы нашим клиентам и партнерам было удобно взаимодействовать с банком», – рассказал Сергей Паршиков, руководитель дирекции цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка.