Иркутская область подключилась к Цифровой платформе МСП.РФ

Теперь предпринимателям региона на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны восемь региональных мер поддержки. Уже поданы первые заявки на получение. Об этом стало известно на встрече с предпринимательским сообществом Приангарья.

Встреча иркутских предпринимателей с представителями «Корпорация «МСП»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Теперь малый и средний бизнес Иркутской области сможет получить на МСП.РФ услуги по сопровождению и выводу товаров на маркетплейсы, рекламе на радио, изготовлению полиграфии, сертификации и стандартизации продукции. Среди мер поддержки также консультации в области стандартизации и аккредитации технологических процессов, изделий и продукции; проведение исследований и измерения продукции; разработка технической документации и предоставление в аренду оборудования лаборатории Центра сертификации.

Встреча иркутских предпринимателей с представителями «Корпорация «МСП»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Перед встречей с предпринимательским сообществом вопросы взаимодействия АО «Корпорация «МСП» с органами исполнительной власти и организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса региона обсудили в Правительстве Иркутской области.

– Иркутская область входит в двадцатку регионов Российской Федерации по количеству субъектов МСП и в тройку по Сибирскому федеральному округу. В регионе насчитывается 81657 представителей малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость 211 714 жителям региона, что составляет почти четверть от всего работающего населения области. Меры по развитию и поддержке сферы малого и среднего предпринимательства всегда были приоритетными направлениями государственной политики, как на федеральном, так и региональном уровнях. В условиях беспрецедентного санкционного давления, в сложившейся социально-экономической и внешнеполитической ситуации значимость поддержки малых и средних субъектов предпринимательства актуальна как никогда,– подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев на встрече рассказал об основных направлениях деятельности Корпорации, мерах финансовой поддержки бизнеса и новых возможностях.

– Корпорация активно взаимодействует с регионом, органами власти, институтами развития. Поддержка малого и среднего бизнеса сегодня – один из приоритетов. И Корпорация реализует несколько совместных проектов. К примеру, начиная с этой недели предприниматели Иркутской области в рамках Цифровой платформы МСП.РФ в режиме онлайн могут получить интересующие их региональные меры поддержки. Это в дополнение к существующим федеральным сервисам, – рассказал Кирилл Коломийцев.

Руслан Ситников подчеркнул, что Иркутская область успешно сотрудничает с Корпорацией МСП по всем направлениям деятельности, а также принимает активное участие в наполнении Цифровой платформы МСП, которая призвана предоставить доступ ко всем необходимым для бизнеса сервисам и мерам поддержки в одном месте.

Встреча иркутских предпринимателей с представителями «Корпорация «МСП»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– По состоянию на начало июля, наш регион являлся первым из числа субъектов РФ по размещенным карточкам на Цифровой платформе, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сейчас на платформе представлено 19 сервисов, которые помогают предпринимателям зарегистрировать бизнес, получить кредиты на его развитие, наладить сбыт продукции, найти поставщиков, пройти обучение и т.д.