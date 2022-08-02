АТБ снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой до 4,99%

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новые условия по ипотечному кредитованию, которые являются уникальными на рынке. По состоянию на 1 августа минимальная ставка 4,99% по ипотеке с государственной поддержкой является уникально низкой для рынка. Также банк улучшил условия по получению Дальневосточной ипотеки для врачей и педагогов.

Оформление ипотеки с господдержкой по ставке от 4,99% возможно при условии первоначального взноса от 30%, а также при подтверждении дохода выпиской из ПФР. Программа действует до 31 декабря 2022 года для покупки квартиры на этапе строительства или готового жилья у застройщика.

Взять ипотеку с господдержкой можно во всех регионах присутствия Азиатско-Тихоокеанского банка, кроме Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени и Новосибирска.

Также улучшились условия по программе Дальневосточная ипотека. Для врачей и учителей увеличен максимальный возраст до 65 лет. Если в договоре дополнительно указан созаемщик, тогда возраст заемщика может достигать 75 лет. При этом для медицинских работников и педагогов нет обязательных условий состоять в браке и иметь несовершеннолетних детей.

Кроме того, ставка АТБ по Дальневосточной ипотеке – от 0,8% – является одной из самых низких на рынке.

На сайте Азиатско-Тихоокеанского банка можно оставить заявку на получение ипотеки с господдержкой или Дальневосточной ипотеки, а также более подробно ознакомиться с условиями и рассчитать ставку с помощью специального онлайн-калькулятора.