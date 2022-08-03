Газпромбанк обеспечит передачу технологии банковского сопровождения контрактов ведущим банкам Кыргызстана

Газпромбанк в присутствии Заместителя министра финансов Кыргызской Республики Жибек Дуйшеевой заключил партнерские соглашения в области банковского сопровождения контрактов с ведущими кредитными организациями страны: «Айыл Банк», «РСК Банк» и «Керемет Банк». В соответствии с соглашениями Газпромбанк передаст партнерам бизнес-концепцию продукта «Банковское сопровождение контрактов» и уникальные цифровые сервисы, а также окажет технологическую и консультационную поддержку. Церемония подписания прошла в рамках организованного Газпромбанком и Министерством финансов Кыргызской Республики семинара «Банковское сопровождение контрактов в системе государственных закупок Кыргызской Республики».

Приветственные слова в адрес участников семинара произнесли Заместитель министра финансов Кыргызской Республики Жибек Дуйшеева и Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников.

«Наши партнеры демонстрируют профессиональный и чуткий подход к делу, а также невероятную скорость принятия решений. Меньше чем за год мы смогли не только значительно продвинуться в части изменения законодательства, но и подготовиться технологически, передав наши цифровые сервисы банкам-партнерам. Кыргызская Республика – первая страна Центральной Азии, которая приняла решение о применении банковского сопровождения контрактов на государственном уровне. Для Газпромбанка этот опыт – очередной удачный пример экспорта данной технологии в дружественную страну. Гордимся причастностью к этому процессу и сделаем всё, чтобы показать практический эффект от применения банковского сопровождения в системе государственных закупок страны», – отметил Олег Мельников.

«Внедрение механизма банковского сопровождения контрактов в систему государственных закупок Кыргызской Республики осуществляется по поручению Руководства Кыргызской Республики. Перед Кабинетом министров стоит задача повысить прозрачность и эффективность государственных закупок, сделать систему более технологичной и гибкой. Выполняя это поручение, мы нашли в лице Газпромбанка надежного партнера, который делится с нами своим опытом, технологиями, лучшими наработками. Сегодня мы приступаем к практическому применению банковского сопровождения, уже определены первые проекты, перечень уполномоченных банков. Уверена, что в скором времени мы сможем доказать всем эффективность данного инструмента», – прокомментировала Жибек Дуйшеева.

В семинаре приняло участие более 60-ти представителей органов государственного управления, закупающих организаций, государственных компаний, кредитных организаций Кыргызской Республики. Команда Газпромбанка совместно с представителями Центрального казначейства и Департамента государственных закупок Министерства финансов Кыргызской Республики рассказали участникам семинара о ключевых принципах работы банковского сопровождение контрактов, уникальных цифровых сервисах, правовой составляющей.

Основной акцент был сделан на том, как банковское сопровождение контрактов позволяет повысить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, поскольку от этого зависит благосостояние страны в целом и каждого отдельного гражданина.

Большой интерес у участников семинара вызвал доклад Министерства финансов Кыргызской Республики, посвященный новациям по банковскому сопровождению контрактов в законе «О государственных закупках». Часть семинара прошла в формате деловой игры, что позволило участникам на практических примерах пройти все этапы банковского сопровождения при исполнении контракта о государственных закупках.

Мероприятие дает старт реализации «пилотных» проектов по применению банковского сопровождения при исполнении контрактов о государственных закупках, заключаемых закупающими организациями Кыргызской Республики. Масштабное применение инструмента в системе государственных закупок запланировано на осень 2022 года, после вступления в силу соответствующих законодательных актов.