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Газпромбанк снизил ставки по потребительским кредитам

Газпромбанк снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов. Ставки составляют от 5,5% до 13,5% годовых в зависимости от суммы и способа оформления – через сайт, мобильное приложение или офис банка и действуют при условии личного страхования заемщика.

Оформить кредит наличными в Газпромбанке можно на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. При этом для оформления заемщику требуется минимальный пакет документов. Для кредитов на сумму до 2 млн рублей достаточно только паспорта, а на сумму до 5 млн рублей также авторизация через Госуслуги. 

Подробнее с условиями кредита наличными и рефинансированием кредитов  от Газпромбанка можно ознакомиться здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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