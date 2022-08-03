Газпромбанк снизил ставки по потребительским кредитам

Газпромбанк снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов. Ставки составляют от 5,5% до 13,5% годовых в зависимости от суммы и способа оформления – через сайт, мобильное приложение или офис банка и действуют при условии личного страхования заемщика.

Оформить кредит наличными в Газпромбанке можно на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. При этом для оформления заемщику требуется минимальный пакет документов. Для кредитов на сумму до 2 млн рублей достаточно только паспорта, а на сумму до 5 млн рублей также авторизация через Госуслуги.

Подробнее с условиями кредита наличными и рефинансированием кредитов от Газпромбанка можно ознакомиться здесь.