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Дальневосточный банк объявил о снижении ставок по кредитам

Вслед за снижением ключевой ставки Банком России, Дальневосточный банк снизил ставки по кредитным продуктам. Так, воспользоваться кредитом наличными на любые цели с 1 августа 2022 года можно по ставке от 5,9% при условии страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода и сумме кредита свыше 1 млн. рублей для заемщиков, являющихся сотрудниками предприятий — стратегических партнеров банка. Взять кредит можно на срок до 7 лет, в сумме до 3,5 млн. рублей.

«Дальневосточный банк оперативно реагирует на рыночные изменения, стремясь предоставлять клиентам комфортные условия кредитования», — подчеркнула начальник управления розничного кредитования Дальневосточного банка Ирина Олесик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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