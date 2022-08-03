Примсоцбанк предлагет «Освоить новую профессию» со скидкой по карте «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 5% скидки на покупку курса от «Яндекс. Практикум». Для этого им необходимо получить специальный промокод на странице акции на сайте «Привет. Мир».

Акция действует с 26.07.2022 по 15.12.2022.

Как получить промокод?

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Программе лояльности для держателей карт «Мир» (на сайте https://privetmir.ru/ или в мобильном приложении «Привет, Мир!»);

2. Перейдите на страницу Акции на сайте https://privetmir.ru/;

3. Нажать на кнопку «Получить промокод» на странице Акции;

4. Промокод отобразится в личном кабинете участника Программы лояльности для держателей карт «Мир».

Как воспользоваться промокодом?

1. Перейдите на сайт Организатора https://practicum.yandex.ru/;

2. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на указанном сайте;

3. Введите промокод в поле для промокода на странице; https://practicum.yandex.ru/promocode/ и нажмите «Активировать». Активировать промокод необходимо до 31.12.2022;

4. После активации промокода нажмите «Выбрать профессию»;

5. Выберите подходящий курс на сайте и нажмите «Начать учиться»;

6. Нажмите «Купить полную программу», а затем «Перейти к оплате» и оплатить курс картой «Мир»;

7. На странице оплаты скидка 5% по промокоду будет автоматически применена.



Организатор Акции: АНО ДПО «ШАД»; Адрес местонахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, к.24 ОГРН 1147799006123; ИНН 7704282033; КПП 770401001.

Оператор Акции: Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»); ОГРН 1147746831352; ИНН 7706812159, адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11.