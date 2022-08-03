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Рубль в августе упадет до 65-67 за доллар – эксперт

К геополитическим проблемам добавился Тайвань, рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Перечисленные факторы вскоре способны качнуть рубль ниже, а инвалюты выше. Если и сырьевой рынок из стагнации последних месяцев перейдет в рецессию, то это прибавит драйверов ослаблению рубля. По оценкам Зельцера, рубль рискует просесть в августе.

«Диапазон по доллару – 65-67 рублей», – прогнозирует он.

При этом отыгрывать вероятное ослабление российской нацвалюты лучше в дружественных валютах Китая и Гонконга. Там, по крайней мере, нет риска, что произошло с франком и йеной – их просто сняли с торгов Мосбиржи, резюмирует он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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