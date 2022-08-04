Игорь Кобзев: К развитию туристического кластера в Большом Голоустном нужно подойти комплексно

В Большом Голоустном будет создан туристско-рекреационный кластер. Для его развития разработана дорожная карта. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о её утверждении и создании рабочей группы по реализации мероприятий. Документ рассчитан до 2026 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области



– Большое Голоустное – одно из самых популярных мест на Байкале, в настоящее время в год его посещают 65 тысяч туристов. Мы видим возможности увеличить этот показатель до 70 тысяч человек уже в следующем году. К работе по развитию туристического кластера здесь необходимо подойти системно, мероприятия дорожной карты предусматривают разносторонний и комплексный подход, – рассказал Игорь Кобзев.



В посёлке предусмотрено асфальтирование всех дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт автодороги Иркутск – Большое Голоустное на участке 98-114 км, строительство парковки на въезде в посёлок и парковочных зон в пади Семёновка. Уже идёт разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных очистных сооружений, завершить разработку проекта планируют а 2023 году, на эти цели предусмотрено более 5 млн рублей.



Кроме того, запланировано благоустройство зон общего пользования в центре Большого Голоустного, на улицах Байкальской и Кирова проведут реновацию фасадов. Для создания более комфортных условий как для местных жителей, так и для туристов планируется увеличить зону покрытия мобильной связью и установить банкоматы в наиболее популярных местах. Добавим также, что в середине июля в Большом Голоустном был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. В нём оборудованы кабинеты для приёма пациентов, а также прививочный и процедурный кабинеты, расположен аптечный пункт.



Прорабатываются вопросы строительства в 2025 году взлётно-посадочной полосы для малой авиации, здания аэровокзала и создания музея в 2024-м.



Планируется увеличить номерной фонд. В настоящее время в Большом Голоустном действуют 35 мест размещения: это и круглогодичные базы отдыха, и сезонные, которые включают юрты, глэмпинги и кемпинги. В совокупности они предоставляют около 1500 мест. В 2023 году средства размещения Большого Голоустного смогут принять одновременно около 1750 гостей.