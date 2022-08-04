Скоростной интернет Tele2 появился еще в трех населенных пунктах Приангарья

Tele2 подводит итоги технического развития сети в Иркутской области за первое полугодие 2022 года. Скоростной интернет впервые появился в Тубинском, Шиткино и Укыре.

В текущем году услуги связи Tele2 стали доступны жителям поселков Тубинский, Шиткино и села Укыр. Дополнительное оборудование появилось в Усть-Илимске, Чунском, Усть-Куте, Братске, Вихоревке, Магистральном, Ключах. В Железногорске-Илимском количество базовых станций выросло на треть, в Киренске – вдвое.

Также Tele2 расширила покрытие сети на территории промышленных предприятий Иркутской области. Так, оператор запустил сеть на заводе полимеров в Усть-Куте, промплощадке Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, в рабочем поселке Типуй Казачинского-Ленского района и ТЭЦ-10 в Ангарске. Связь появилась и в крупном медицинском учреждении региона – Областном онкологическом диспансере.

Отдельное внимание компания уделила развитию сети мобильного интернета на автодорогах региона. Устойчивая связь появилась на отрезке федеральной трассы «Вилюй» от Хребтовой до Семигорска и «Сибирь» в Ангарском и Черемховском районах. В пригороде Иркутска технические работы проведены на Култукском и Мельничном трактах.

Кроме того, цифровые сервисы стали доступны владельцам дачных участков в СНТ «Березка» в Братске, «Дорожных машин» в Иркутске, «Роднике», Стеклянке и Большом Луге, Урике и Баклашах. Также в преддверии лета Tele2 провела комплекс работ в Сахюрте и Слюдянке, в которых ежегодно отмечается увеличение числа туристов и рост трафика в сети оператора.

Для улучшения качества связи компания увеличила емкость сети более чем в 50 населенных пунктах региона. В их числе Иркутск, Ангарск, Саянск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Свирск, Тулюшка, Новонукутский, Мегет, Хомутово, Бохан. В топе «качающих» городов 2022 года, по данным оператора, традиционно Иркутск, Ангарск и Братск. Среди малых населенных пунктов лидерами по потреблению стали: Подгорная, Верхняя Ханда и Бор, в котором проживает 90 человек.

Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«По сравнению с первым полугодием прошлого года объем потребления трафика в нашей сети вырос почти на 20%. Мы постоянно проводим все необходимые технические работы по поддержанию качественной связи на всей территории Иркутской области, чтобы наши клиенты, пользуясь цифровыми сервисами, одинаково комфортно себя чувствовали и в городах, и в небольших населенных пунктах Приангарья».