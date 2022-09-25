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Семьям мобилизованных жителей Сахалинской области выплатят по 300 тысяч рублей

Власти Сахалинской области единовременно заплатят семьям мобилизованных жителей по 300 тысяч рублей – приказ об этом подписал губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

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«Для защиты россиян и территориальной целостности страны наш Верховный главнокомандующий принял тяжелое, но вынужденное решение. И в это непростое время мы должны сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чем не нуждались. Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой. Защитники Родины должны быть спокойны за своих близких», – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Деньги могут получить:

 супруг или супруга, состоящий или состоящая в зарегистрированном браке с призванным гражданином;

мать в случае, если призванный гражданин не состоит в зарегистрированном браке (а в случае отсутствия матери – отец;

несовершеннолетние дети призванного гражданина в лице их законных представителей (в случаях, когда у гражданина отсутствует законная супруга и родители).

Напомним, ранее стало известно, что мобилизованным жителям Иркутской области единовременно выплатят по 100 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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