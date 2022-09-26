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Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новую услугу – оформление кредита через приложение АТБ Мобайл NEW. Теперь действующие клиенты могут оформить заём без посещения офиса, а также воспользоваться сниженной ставкой от 5% годовых.

Для оформления кредита онлайн необходимо подать заявку в приложении АТБ Мобайл NEW. Рассмотрение займет всего несколько минут. После окончания оформления деньги сразу поступят на цифровую карту, которую можно бесплатно оформить одновременно с кредитом. Их можно использовать для оплаты покупок, снятия наличных в банкомате, перевести на любой открытый счет АТБ или в другие банки.

«Если вам срочно понадобились деньги, но нет времени идти в банк, то это предложение для вас. Несколько касаний на смартфоне – и всё оформлено, а деньги у вас на карте. К тому же кредит онлайн ещё и более выгодный. В офисах банка минимальная ставка начинается от 5,5%, а при онлайн оформлении – от 5% годовых», – рассказал Сергей Конев, директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов АТБ.

В приложении АТБ Мобайл NEW клиент может получить сумму от 30 до 300 тысяч рублей на срок от 13 месяцев до 5 лет. Кредит предоставляется без залога и поручительства.

На выбор клиента предлагаются условия оформления кредита с учетом оформления личного страхования или без него. Погашать кредит можно также через приложение путем перечисления средств на счет цифровой карты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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