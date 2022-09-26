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Банк «Открытие» снова снизил ставки по всем кредитам для предпринимателей

С 26 сентября в банке «Открытие» снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. По кредитным линиям и единоразовым кредитам минимальная ставка составляет 9,7% годовых, по овердрафту — 10%.

Теперь минимальные ставки в банке начинаются от 9,2% годовых в зависимости от программы и срока кредитования.

Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств — 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 15 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка — полностью онлайн.

Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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