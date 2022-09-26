Примсоцбанк: вклад «Депозит VIP-1» доступен для открытия 26 сентября 2022 года

Вклад «Депозит VIP-1» с минимальной суммой от 3 000 000 рублей открывается на срок 367 дней. Ставка по вкладу составляет 7% годовых.



Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончанию срока вклада. Начисленные проценты капитализируются и зачисляются на счёт по вкладу. Расходные операции доступны до суммы неснижаемого остатка. Приходные – в течение всего срока вклада, без ограничений.



При досрочном расторжении вклада с 1 по 180 день проценты пересчитываются по ставке «До востребования» - 0, 01%. С 181 по 366 день по ставке – 5,5%. Пролонгация и открытие вклада в пользу третьих лиц не предусмотрены.