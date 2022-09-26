Новости

Примсоцбанк: вклад «Депозит VIP-1» доступен для открытия 26 сентября 2022 года

Примсоцбанк сообщил, что в течение 26 сентября 2022 года клиенты  могут оформить вклад «Депозит VIP-1».

Вклад «Депозит VIP-1» с минимальной суммой от 3 000 000 рублей открывается на срок 367 дней. Ставка по вкладу составляет 7% годовых.

Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончанию срока вклада. Начисленные проценты капитализируются и зачисляются на счёт по вкладу. Расходные операции доступны до суммы неснижаемого остатка. Приходные – в течение всего срока вклада, без ограничений.

При досрочном расторжении вклада с 1 по 180 день проценты пересчитываются по ставке «До востребования» - 0, 01%. С 181 по 366 день по ставке – 5,5%. Пролонгация и открытие вклада в пользу третьих лиц не предусмотрены.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании