Росприроднадзор и Фонд «Экология» РСХБ очистили пляж на реке Дон

23 сентября Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия совместно с Фондом «Экология» Россельхозбанка провели акцию по расчистке водоохранной зоны реки Дон на территории острова Зелёный г. Ростова-на-Дону.

Более 50 человек, собравшихся по инициативе Фонда «Экология», Росприроднадзора, Ростовского регионального филиала Россельхозбанка и ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», привели в порядок пляж на острове Зелёный.

Участники собрали, отсортировали и вывезли порядка тонны мусора, поставили скамейки, установили стенды с призывами соблюдать чистоту, посадили яблоню и взяли пробу воды реки Дон.

Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам экологии, популяризовать ответственное отношения к окружающей среде и поддержке рекреационных зон в чистоте и порядке.

«Россельхозбанк исторически поддерживает природоохранные начинания и именно для их целенаправленной поддержки учредил фонд «Экология». Сегодня мы показали, что масштабную экологическую акцию можно провести быстро и эффективно – для этого от каждого участника потребовалось совсем немного сил и времени. Наш филиал принимал и продолжает принимать активное участие в мероприятиях экологической направленности в нашей области», – отметила директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева.

«Акция призвана популяризировать необходимость заботы о природе и самое главное в этом деле - начинать с себя. Если каждый будет осознанно относиться к экологии - это будет самый большой вклад в дело по сохранению природы», - подчеркнул руководитель управления Росприроднадзора Алексей Кузьмин.

«Это первая акция нашего фонда, и я уверена, что она привлечёт большое внимание общества. Ведь ещё утром здесь был мусор, а теперь любимый ростовчанами пляж стал образцово чистым. Внимание к вопросам экологиии, сознательно и рациональное отношение к природе – это именно те качества, которые мы хотим культивировать. Высоко оцениваю результат нашей работы. Впереди – новые акции», - прокомментировала директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Совместная акция Росприроднадзора и Фонда «Экология» по уборке мусора состоялась впервые, в дальнейшем планируется серия акций в других регионах России.

Россельхозбанк объявил о создании Фонда Экология в октябре 2021 года. Цель Фонда ̶ объединить средства и усилия, нацеленные на формирование экономики осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.

Деятельность Фонда «Экология» направлена на реализацию инициатив, связанных с улучшением состояния почвы, воздуха, воды и природных ресурсов, а также на продвижение среди населения принципов рационального и бережного использования ресурсов.