Реалист Банк запустил вклад «Пополняемый» с доходностью 8% годовых

С 23 сентября 2022 года клиенты Реалист Банка смогут открыть вклад «Пополняемый» с доходностью 8% годовых. Сумма размещения от 50 тысяч до 3 млн рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Предложение действует при оформлении вклада на срок 6 месяцев. Открыть вклад можно как в мобильном приложении, так и в офисе банка.

«Даже в условиях снижения ключевой ставки мы стремимся удерживать доходность по нашим вкладам на высоком уровне, чтобы наши клиенты могли сохранить и преумножить свои средства», - прокомментировала Тюрякова Наталия, Директор операционного департамента Реалист Банка.

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.