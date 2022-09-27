В 2022 году жители Москвы и Московской области в 3 раза чаще интересовались покупкой жилья в Дубае

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из Москвы и Московской области. В 2022 году количество запросов выросло на 177%.

Спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из Москвы и Московской области по итогам восьми месяцев, то есть с января по август 2022 года включительно, вырос на 177,58% относительно аналогичного показателя прошлого года. Самый значительный рост в рамках этого периода был отмечен в марте, когда число запросов выросло на 120%.

Несмотря на значительный рост общего числа обращений, в рамках помесячной динамики текущего года, количество покупательских запросов на недвижимость в Дубае из Москвы снижается пять месяцев подряд – с апреля по август. Так, в последнем месяце лета число обращений снизилось на 13,26% относительно июля 2022 года.

В августе 2022 года спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из Москвы и Подмосковья вырос на 76,25% относительно августа 2021 года и на 954,97% относительно августа 2020 года.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, наиболее важными факторами у жителей столичного региона при выборе недвижимости в Дубае является стоимость объекта и его местоположение.