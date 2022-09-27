Русал организовал для братских школьников «Встречу с чемпионом»

Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо и вольной борьбе, чемпион Bellator ММА, Заслуженный мастер спота России - это далеко не полный список регалий Виталия Минакова. Мероприятие под названием «Встреча с Чемпионом» организовала компания РУСАЛ, сообщает БСТ.

– Для РУСАЛа здоровый образ жизни и спорт являются приоритетом в социальной политике, – комментирует Евгений ЗЕНКИН, управляющий директор БрАЗа. – Я надеюсь, что здесь сидят будущие чемпионы, такие же как Виталий Викторович, которые прославят город Братск, Россию. И достигнут тех же успехов, результатов, которых наш уникальный гость достиг в своей спортивной жизни.

РУСАЛ был создан более 20 лет назад, тогда же основатель компании Олег Дерипаска определил программу развития территорий ответственности. Ее ключевые направления – развитие максимально доступной спортивной инфраструктуры и мотивация подрастающего поколения на здоровый образ жизни.

Этой же точки зрения придерживается и Виталий Минаков. Встречи со школьниками – важная составляющая его общественной деятельности.

– Основная задача – показать спорт с другой стороны, рассказать о пользе, которую он дает помимо здоровья физического и двигательного, – поясняет Виталий Минаков, Заслуженный мастер спорта России. – На протяжении всей спортивной карьеры, если ребенок прозанимался 5, 7 или больше лет, прививается очень много важных качеств. Это, прежде всего, дисциплина, трудолюбие, целеустремленность. Как минимум ребенок растет и развивается в правильном, созидательном, здоровом коллективе.

На «Встречу с чемпионом» пришли более двухсот юных братчан. Возможность задать вопрос была у каждого. И на каждый вопрос Виталий Минаков давал обстоятельный ответ. После часа общения мероприятие перетекло в фойе, где все желающие могли сфотографироваться со спортсменом и получить автограф.

– В целом мне очень понравилось, и во многом я с ним согласна, – говорит Екатерина Болотова, занимается карате. - Что-то взяла для себя и вообще считаю, что все виды единоборств, спортсмены, вообще все виды спорта должны взаимодействовать друг с другом.

– Я просто в восторге! – делится Виталий Попов, ученик 4-го класса. – Первый раз вживую беру автограф у четырехкратного чемпиона мира!

В следующий раз Виталий Минаков намерен приехать в Братск на открытие Центра спортивных единоборств. Объект строится РУСАЛом возле стадиона «Металлург».

Добавим, что в день приезда Виталий Минаков побывал в студии БСТ. Интервью со спортсменом можно посмотреть здесь.