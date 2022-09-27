В августе выдано 2,68 млн микрозаймов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2022 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,68 млн единиц. За прошедший месяц данный показатель почти не изменился, рост по сравнению с июлем составил всего 0,1% (в июле 2022 года – 2,68 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам займов «до зарплаты» выросло, но также достаточно незначительно – на 6,6% (в августе 2021 г. – 2,51 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в августе 2022 года было выдано в:

Москве (144,3 тыс. ед.),

Московской обл. (123,3 тыс. ед.),

Краснодарском крае (97,4 тыс. ед.),

Свердловской обл. (96,5 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (89,3 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в августе 2022 года в большинстве регионов страны был отмечен небольшой рост выдачи микрозаймов. При этом самую серьезную динамику увеличения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали:

Омская обл. (+3,5%),

Республика Саха (Якутия) (+3,3%),

Красноярский край (+3,3%),

Ростовская обл. (+3,1%),

Свердловская обл. (+2,8%).

В то же время в ряде регионов данный показатель, напротив, снизился, в том числе, в:

Краснодарском (-2,7%),

Ставропольском (-2,7%),

Приморском крае (-2,1%),

Иркутской обл. (-1,8%),

Саратовской обл. (-1,7%),

Московской обл. (-1,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов выросла на 2,4% и 1,5% соответственно.

«После трех месяцев восстановительного роста выдачи микрозаймов, в августе было отмечено его существенное замедление, – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что данное замедление пришлось именно на август, который считается сезоном высокого спроса на кредиты и займы в преддверии нового учебного года. В этой связи можно предположить, что отложенный весной спрос на микрозаймы, в целом, оказался реализованным».