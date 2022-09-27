63% жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии хотели бы продолжать работать на пенсии

17% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии копят на будущую пенсию. 44% готовы пользоваться специальными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений. 53% считают нормальной пенсию в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса* к Международному дню пожилых людей, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

38% заявили, что у них нет возможности дополнительно копить на пенсию. Не копят, но хотели бы начать делать сбережения на пенсию 35% респондентов - это самая высокая доля по стране. Уже копят и намерены продолжать 17%. 3% опрошенных уже пенсионеры, и у них есть накопления. Еще 7% на пенсии, но у них нет накоплений.

Почти две трети жителей СФО, Забайкальского края и республики Бурятия (63%) хотели бы продолжать работать после выхода на пенсию, если будет такая возможность и позволит здоровье. 28% категорически не хотят продолжать работать на пенсии. Уже на пенсии и продолжают работать 6% опрошенных, уже на пенсии не работают 3%.

10% респондентов считают достаточной пенсию на уровне нынешней средней по стране – в диапазоне 15-30 тысяч рублей. 43% опрошенных хотели бы сформировать в том числе при помощи самостоятельных накоплений пенсию в размере 30-50 тысяч рублей в месяц (сейчас средняя пенсия в России 20 882 рубля). 30% хотели бы получать на пенсии 50-80 тысяч рублей в месяц.

44% готовы пользоваться специализированными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений (индивидуальными пенсионными планами, накопительным страхованием жизни и т.п.): из них 11% определенно готовы и 33% скорее готовы.

Треть опрошенных не готовы использовать специализированные финансовые продукты для пенсионных накоплений (7% точно не готовы и 28% скорее не готовы). 17% ничего не слышали о таких продуктах. 5% респондентов уже пользуются накопительными пенсионными продуктами.

20% считают достаточным для поддержания комфортного уровня жизни на пенсии размер самостоятельных накоплений не менее 500 тысяч рублей. 22% полагают, что такие накопления должны составлять не менее 1 миллиона рублей. 15% назвали достаточным уровень 1-3 миллиона рублей, 20% - 3-5 миллионов. 24% опрошенных уверены, что для нормальной жизни на пенсии надо накопить свыше 5 миллионов рублей. Причем, в Московском регионе так ответили 40%, а на Северном Кавказе - лишь 18%.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 19-25 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.