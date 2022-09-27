Иркутская область отправила на военную службу первых мобилизованных

27 сентября из Иркутской области отправили в учебную часть первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Они получат дополнительное обмундирование от области и пройдут подготовку в Новосибирске.

Перед отправкой мужчин поприветствовали Губернатор Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников и военный комиссар региона Евгений Фуженко.

– Сибиряки всегда защищали свое Отечество. Этого у нас не отнять. 137 Героев Советского Союза и Героев России с иркутской земли. У нас есть на кого равняться, есть, что защищать. Владимир Владимирович Путин, объявив частичную мобилизацию, сделал это упреждающе, для того, чтобы военные действия не перенеслись на территорию Российской Федерации. Сегодня мы должны защищать свою страну, мы должны поддержать жителей, которые входят в состав Русского мира, – сказал Игорь Кобзев.

Среди мобилизованных – депутат Ангарского городского округа Денис Ягодзинский.

– С момента объявления специальной военной операции я вольно или невольно обращался к этой мысли. И сейчас уже внутренне созрел и не могу по-другому. Не могу потерять уважение своих земляков. Мы сейчас ехали, знакомились по дороге – никто не пойдет на попятную. Все понимают, для чего едут. А когда есть понимание, любая задача выполнима, – рассказал Денис Ягодзинский перед отправкой.

Учебную подготовку жители региона будут проходить в Новосибирском высшем военном командном училище, где они проведут около месяца. На месте они получат обмундирование, которое положено военнослужащему Российской армии.

– На призывной комиссии мы приняли решение выделить средства на дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию. С Министерством обороны мы уже согласовали перечень, – добавил глава региона.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко рассказал, что в дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию входят тактические рюкзаки, налокотники, наколенники и другие предметы. Следующая группа мобилизованных отправится в ближайшее время.

К месту учебной подготовки мобилизованных отправили железнодорожным транспортом. В поезд они получили воду и сухпайки от своих муниципалитетов и Правительства региона.

Напомним, что ранее Губернатор подписал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей жителям Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации. Средства будут перечислены в течении семи рабочих дней со дня направления граждан к месту прохождения военной службы.