«Газпром» заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС

Это «Северный поток» и «Северный поток-2». В компании затруднились оценить сроки их ремонта, передает РБК.

Утром во вторник, 27 сентября, «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, – «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер, – говорится в сообщении. – Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно».

При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток», сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд. «Нет сомнений, что это были взрывы», – сказал он.