Турбину №5 Ново-Иркутской ТЭЦ модернизировала компания En+ Group

En+ Group завершила капитальный ремонт турбины №5 на Ново-Иркутской ТЭЦ. Модернизация агрегата включала также замену ротора низкого давления, что обеспечит более экономный режим функционирования оборудования при сохранении его эффективности, рассказали SIA.RU в компании.

Фото пресс-службы компании

Капитальный ремонт турбины №5 – плановая процедура, которая проводится через каждые 32 тыс. часов работы машины. Весь комплекс работ по модернизации оборудования занял порядка пяти месяцев. Особое внимание было уделено резке сварных швов трубопроводов острого пара и полной их диагностике. Именно по ним пар с температурой 550 градусов и давлением 130 кг на квадратный сантиметр поступает из котла в цилиндр высокого давления. Металл был проверен с помощью ультразвукового контроля и магнитопорошковой дефектоскопии.

Кроме того, проведено исследование металла роторов высокого и среднего давления, осевые каналы узлов были проверены на наличие трещин и следов коррозии металла. Ротор низкого давления заменили на современный и более надёжный. Основным поставщиком оборудования выступил «Уральский турбинный завод» из Екатеринбурга. Новый ротор имеет четыре ступени лопаток вместо шести, но при этом обладает такой же эффективностью, что и предыдущий. Это обеспечивает более экономичный режим работы оборудования.

Сейчас турбина №5 находится на подконтрольной эксплуатации. До 10 октября её будут проверять на максимальные нагрузки в различных режимах работы.