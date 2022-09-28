МТС обеспечила гигабитным интернетом ЖК «Современник» в поселке Дзержинск Иркутского района

МТС сообщает о расширении фиксированной сети скорости до 1 Гбит\сек в Иркутске. Домашние цифровые сервисы стали доступны для жителей еще 46-и многоквартирных домов Иркутска и Иркутского района.

В третьем квартале 2022 года МТС построила высокоскоростную цифровую инфраструктуру в 24-х блок-секциях микрорайона «Современник» в поселке Дзержинск и многоквартирных домах в микрорайоне Университетский, по улице Ржанова в Октябрьском районе, ул. Поленова в Правобережном округе, а также в Ново-Ленино. Кроме этого, компания провела модернизацию существующих сетей домашнего интернета в микрорайоне Радужный, и в домах Свердловского округа — на улицах Индустриальная, Левитана и Лермонтова.

В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и цифровому телевидению от МТС получили еще более трех тысяч семей Иркутска.

Скорость интернета позволяет просматривать и скачивать «тяжёлый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи МТС позволяет смотреть видео, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов,

«Мы продолжаем развивать сети фиксированного интернета и цифрового ТВ в Иркутске, которое планомерно идет по двум направлениям - это и обновление существующей интернет-сети до скорости 1 Гбит/с, и подключение высокоскоростной сети в новых микрорайонах и многоквартирных домах во всех районах города. Суперскорости домашнего интернета особенно актуальны для семей, где пользуются двумя-тремя и более гаджетами, подключёнными к Wi Fi, они необходимы, чтобы даже в период пиковых нагрузок на сеть абоненты могли продолжать комфортно пользоваться привычными сервисами. Также объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и цифровое ТВ, включающее, более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно сэкономить бюджет семьи до шестнадцати тысяч рублей в год», – рассказал директор филиала МТС в Иркутской области Константин Зимин.