Прием заявок на конкурс национально-культурных центров начнется в Иркутске 3 октября

Субсидии должны быть израсходованы по утвержденным сметам, рассказал в мэрии.

Администрация Иркутска объявляет прием документов на участие в конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в целях возмещения затрат на выполнение работ и оказание услуг, направленных на содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории города.

С 3 октября по 21 октября с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) отдел по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив аппарата администрации областного центра будет осуществлять прием документов по адресу: ул. Марата, 14 кабинет № 203. Телефон для справок: 52-04-15.

Документы не должны быть скреплены переплетом, не рекомендуется использование канцелярских скрепок, подача документов в папках, папках-файлах, мультифорах, скоросшивателях и в электронном виде на USB-флеш-накопителе.