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Евросоюз может смягчить санкции против России

В среду Еврокомиссия выдвинет новые антироссийские санкции, но при этом смягчит ряд уже действующих ограничений, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на зарубежное издание Politico.

По данным издания, ведомство предложит снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.

В то же время, ЕК проинформирует членов ЕС о новом пакете санкций, в том числе об ограничении цен на российскую нефть.

Кроме того, будет затронут вопрос введения «динамического потолка» на закупки и импорт газа, сообщила газета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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