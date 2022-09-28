До и после: Иркутская ГЭС, Байкал, En+ Group глазами фотожурналистов

За повседневными буднями мы редко замечаем, как быстротечна и изменчива жизнь. Но иногда достаточно взять альбом со старыми фотографиями и сравнить их со свежими снимками, чтобы увидеть, как многое вокруг стало другим. Фотожурналисты федеральных изданий на несколько дней приехали в Иркутск, чтобы посетить предприятия En+ Group и своими глазами увидеть, как развивается и меняется компания.

В первую очередь журналисты побывала на Иркутской ГЭС. Там идут масштабные работы по замене гидроагрегата, недавно закончен ремонт дороги на плотине. Репортеры побывали на экскурсии в машинном зале ГЭС. Им рассказали, что самым крепким бетон, из которого построена станция, станет через 80 лет. К масштабной реконструкции готовиться и Иркутский алюминиевый завод.

Деятельность российского холдинга En+ Group связана не только с промышленным развитием, но и развитием инфраструктуры регионов. Компания принимает активное участие в общественной жизни города, меняет его исторический облик. В данный момент на Цесовской набережной воссоздаются знаменитые Курбатовские бани. Репортёры федеральных изданий побывали на стройке и сделали фото «до». Следующим летом у них будет возможность сделать фото «после» и оценить масштабы реконструкции.

В завершение фоторепортажа журналисты побывали на Байкале, где компания регулярно проводит экологические акции.