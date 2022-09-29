С какими страховыми случаями чаще всего сталкиваются предприятия малого и микробизнеса

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование проанализировала обращения клиентов по программе комплексного страхования предприятий малого и микробизнеса «Защита 360» за последний год и выяснила, что самыми частыми страховыми случаями были временная нетрудоспособность сотрудников и приостановка деятельности из-за различных происшествий. О страховых событиях по данным рискам сообщили 61% и 10% владельцев полисов соответственно.

Самыми распространёнными причинами нетрудоспособности сотрудников стали травмы и болезни, приостановки деятельности — киберриски, противоправные действия третьих лиц и пожары. Ещё 6% заявок на выплаты пришлись на повреждения имущества из-за заливов. Также клиенты обращались за выплатами по рискам гражданской ответственности, повреждениями имущества из-за стихийных бедствий.

Программа «Защита 360» позволяет индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу защитить всё необходимое в одном полисе. Программа содержит четыре блока — страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности, — в каждом из которых клиент может установить необходимый размер страхового покрытия, а также подключить дополнительные опции. Предприниматель может выбрать только те блоки, которые наиболее релевантны для его сферы деятельности (как один, так и все сразу), обеспечив себя комплексной защитой. Минимальная страховая сумма по каждому из блоков составляет 500 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей.