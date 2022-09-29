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Банк Уралсиб повысил доходность карты «Прибыль» и кобрендовой карты ФК «Краснодар»

Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по флагманским продуктам- карте «Прибыль» и кобрендовой с ФК «Краснодар» карте, совмещающей в себе преимущества банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба. 

Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 11% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.  

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 7,5% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.  

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Карта ФК «Краснодар» – кобрендовый продукт Банка Уралсиб и футбольного клуба «Краснодар». Она сочетает в себе полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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