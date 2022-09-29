Швейных цех для помощи мобилизованным открыли в Усть-Ордынском Бурятском округе

Инициаторами и организаторами народного движения стали жительницы поселка, сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Народный швейный цех открыли в поселке Усть-Ордынский 25 сентября. Он работает круглосуточно на базе «Центра дополнительного образования детей». Там силами как опытных мастеров, так и любителей изготавливают армейские плащ-палатки, белье, балаклавы, носилки и сидушки в помощь мобилизованным.

Как рассказала одна из организаторов народного движения Елена Танхаева, работа в швейном цехе идет посменно, многие жители окружного центра приносят швеям горячую еду, хлеб, воду. Параллельно идет сбор других необходимых вещей: горелок, спальных мешков, фонариков, батареек, стелек, медицинских жгутов. По словам директора Центра дополнительного образования детей Любови Жербаковой, работа швейного цеха не мешает образовательному процессу, который проводится в учреждении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.