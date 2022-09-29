Автокредитов на 432,9 млрд рублей выдано с начала 2022 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2022 года было выдано автокредитов на сумму 432,9 млрд руб. или на 40,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с 8 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в текущем году также немного сократился – на 4,1% (в январе–августе 2020 года - 451,2 млрд руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-августе 2022 года был отмечен в:

Москве (49,3 млрд руб.),

Московской обл. (34,0 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (29,3 млрд руб.),

Краснодарском крае (20,2 млрд руб.),

Республике Татарстан (17,1 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-августе 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Свердловская обл. (-49,1%),

Самарская обл. (-46,2%),

Москва (-45,6%),

Нижегородская обл. (-44,7%),

Челябинская обл. (-44,4%).

В свою очередь наименьшее падение объемов выдачи автокредитов было отмечено в сибирских регионах:

Красноярском крае (-23,5%),

Иркутской обл. (-24,4%),

Кемеровской обл. (-26,3%),

Алтайском крае (-29,6%),

Новосибирской обл. (-30,7%).

«Выдача автокредитов в этом году похожа на ситуацию 2020 года с его «карантинной» весной, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году совсем немного уступают «пандемийному» 2020 году. Но в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей. В целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на высоком уровне. При этом несмотря на активное снижение Банком России ключевой ставки и удешевление кредитов в последнее время, ситуация в автокредитовании все еще остается достаточно непростой. В то же время восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка может способствовать возобновление в июле государственной программы льготного автокредитования».