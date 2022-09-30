Из-за непогоды 17 населенных пунктах Иркутской области лишились электричества

Сработала автоматическая защита высоковольтных линий.

Как рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области, в 17 населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматической защиты высоковольтных линий.

Электроэнергию вновь подключат после прохождения комплекса опасных метеоявлений.

Напомним, накануне поступило предупреждение: 30 сентября и 1 октября ночью местами по области, 2 октября ночью в северо-восточных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. 30 сентября ночью в западных и днем в северо-западных районах – сильный дождь, мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова.