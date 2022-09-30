ТПП Приангарья обратилась к Мишустину с предложением дать отсрочку от мобилизации предпринимателям

Они предлагают давать отсрочку от частичной мобилизации учредителям, руководителям, главным бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, главам фермерских хозяйств, при условии, что компания осуществляет деятельность более 6 месяцев. Об этом SIA.RU рассказали в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Руководители общественных объединений предпринимателей и промышленников России, совокупно представляющие интересы более 7 млн предпринимателей, выступили с обращением к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с обоснованием отсрочки от частичной мобилизации.

«Предусмотренные в настоящее время условия по отсрочке от частичной мобилизации работников организаций оборонно-промышленного комплекса, организаций IT-ceктopa не решают в полном объеме задачу сохранения деятельности и развития российского предпринимательства», – говорится в обращении.

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири получила обратную связь более чем от семидесяти предпринимателей и руководителей бизнеса с оценкой рисков, следующих за мобилизацией руководителей компаний, ключевых сотрудников и узких специалистов. Эта информация, в том числе, легла в основу обращения к председателю правительства России.

«Призыв на воинскую службу данных категорий может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов и негативным последствиям для работников, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий, требующих значительного времени, при этом в ряде случаев необходимы решение собрания акционеров и иных органов управления, а также другие длительные по срокам действия», – отмечают авторы обращения.