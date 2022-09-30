Иркутск занял третье место в России по динамике роста цен на новостройки

Эксперты «ЦИАН.Аналитики» назвали крупные города (с населением от 500 тысяч человек) – лидеры по динамике роста цен на новостройки в 2022 году, третье место в списке занял Иркутск, пишет РБК.

Средняя стоимость квартиры в столице Приангарья с января 2022 года увеличилась на 44%, до 5,8 млн рублей. На первом месте списка Хабаровск – здесь цена выросла на 51%, до 8,4 млн руб. На втором – Липецк – на 50%, до 6 млн руб.

В первую пятерку также входят Владивосток, где средняя стоимость жилья за текущий год выросла на 43%, до 10,8 млн руб, и Самара – на 36%, до 6,1 млн руб.

Снижение же стоимости жилья зафиксировано в шести городах – Челябинске, Ульяновске, Краснодаре, Ярославле, Оренбурге, Набережных челнах. Максимальное уменьшение стоимости жилья аналитики выявили в последнем, на 13%, до 4,2 млн рублей.