Новости

Альфа-Банк поможет студентам построить карьеру в IT за 3 месяца

Альфа-Банк запустил бесплатный курс по IT-архитектуре. Он пройдет в рамках ежегодной образовательной программы Alfa Factory.

Студенты смогут за 3 месяца получить профессию IT-архитектора, владеющего Business Process Management: изучить IT-ландшафт банка, узнать об автоматизации внутренних бизнес-процессов и научиться создавать приложения на low-code BPM-платформе Pega (лучшей по версии Gartner).

Учится можно гибридно: очно и онлайн, совмещая с работой или другой учёбой. Лучшие участники смогут построить карьеру в крупнейшем частном банке России. По итогам 2021 года 25 студентов Alfa Factory уже устроились на работу в Альфа-Банк.

Чтобы попасть на программу Alfa Factory, нужно подать заявку до 16 октября. Заявки принимаются от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Старт курса запланирован на ноябрь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании