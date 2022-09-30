Альфа-Банк поможет студентам построить карьеру в IT за 3 месяца

Альфа-Банк запустил бесплатный курс по IT-архитектуре. Он пройдет в рамках ежегодной образовательной программы Alfa Factory.

Студенты смогут за 3 месяца получить профессию IT-архитектора, владеющего Business Process Management: изучить IT-ландшафт банка, узнать об автоматизации внутренних бизнес-процессов и научиться создавать приложения на low-code BPM-платформе Pega (лучшей по версии Gartner).

Учится можно гибридно: очно и онлайн, совмещая с работой или другой учёбой. Лучшие участники смогут построить карьеру в крупнейшем частном банке России. По итогам 2021 года 25 студентов Alfa Factory уже устроились на работу в Альфа-Банк.

Чтобы попасть на программу Alfa Factory, нужно подать заявку до 16 октября. Заявки принимаются от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Старт курса запланирован на ноябрь.