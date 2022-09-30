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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в сентябре 2022 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 10 программ – кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба. 

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.02.2022. 

При ранжировании продуктов учитывались не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, сумма ежемесячных платежей, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий и другие. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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