Примсоцбанк предлагает бизнес-кредит на приобретение недвижимости без первоначального взноса

Кредит на покупку недвижимости без первоначального взноса предлагает бизнесу Примсоцбанк.

– Большое преимущество программы в том, что в её рамках можно приобрести как коммерческую, так и жилую недвижимость. При этом оформить кредит можно буквально по одному документу, - рассказал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Отметим, приобрести недвижимость без первоначального взноса можно в случае, если площадь приобретаемого помещения/здания составляет не более 150 кв.м.

Если площадь приобретаемого помещения/здания не более 400 кв.м. первоначальный взнос составит от 10%.

Если площадь приобретаемого помещения/здания более 400 кв.м. – от 20%.



Минимальная сумма кредита составляет 500 000 рублей, максимальная – 0,5% от уставного капитала банка. Минимальный срок – 3 месяца, максимальный – 10 лет. Процентная ставка – 11,5% годовых.