Перспективы развития российской экономики на горизонте 30 лет оценили в институте РАН

В 2040–2050-х годах ее рост едва превысит 1% в год, передает РБК со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Если экономика России пойдет по инерционному сценарию, в 2040–2050-х годах ее рост едва превысит 1% в год, прогнозируют в институте РАН. Там рассчитали, какую прибавку способны дать темпам роста новые технологии в различных сферах

При инерционном сценарии развития экономики России среднегодовые темпы прироста ВВП могут снизиться почти с 2% в 2021–2025 годах до 1,2% в 2041–2050 годах. Об этом говорится в статье директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александра Широва.

«Такие темпы, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений, не позволят сохранить конкурентоспособность российской экономики», — констатирует автор. Ускорить эти темпы до 3,4% в год в теории способны меры макроэкономической политики и ряд технологических нововведений.